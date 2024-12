Pessima Juventus contro il Venezia. Finisce in parità allo Stadium. Squadra fischiata

Dopo la bella vittoria in Champions League contro il City, la Juventus pareggia clamorosamente in casa contro un Venezia che non ha rubato niente. L squadra di Motta sostituito da Hugeux in panchina ha fatto ben poco per poter almeno meritare il pareggio, ed ora i posti importanti in classifica si allontanano sempre di più. Juventus in vantaggio con un tocco ravvicinato di Gatti, poi nella ripresa arriva il pareggio di Ellertsson ed il vantaggio del Venezia nel finale grazie ad un’autorete di Gatti, prima del pareggio su rigore di Vlahovic.

Il tabellino

Juventus-Venezia 2-2

JUVENTUS: Di Gregorio M. (Portiere), Savona N. (dal 36′ st Fagioli N.), Gatti F., Kalulu P., Danilo, McKennie W., Thuram K., Weah T. (dal 21′ st Conceicao F.), Koopmeiners T. (dal 21′ st Douglas Luiz), Yildiz K., Vlahovic D.. A disposizione: Adzic V., Conceicao F., Douglas Luiz, Fagioli N., Gonzalez N., Locatelli M., Mbangula S., Perin M. (Portiere), Pinsoglio C. (Portiere) Allenatore: Hugeux A..

VENEZIA: Stankovic F. (Portiere), Idzes J., Svoboda M. (dal 32′ pt Altare G.), Sverko M., Ellertsson M. E. (dal 36′ st Crnigoj D.), Nicolussi Caviglia H., Andersen M. K. (dal 29′ st Candela A.), Zampano F., Oristanio G. (dal 36′ st Gytkjaer C.), Busio G., Pohjanpalo J. (dal 29′ st Yeboah J.). A disposizione: Altare G., Bjarkason B., Bruno (Portiere), Candela A., Carboni F., Crnigoj D., Doumbia I., El Haddad S., Grandi M. (Portiere), Gytkjaer C., Haps R., Joronen J. (Portiere), Schingtienne J., Yeboah J. Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 19′ pt Gatti F. (Juventus) al 16′ st Ellertsson M. E. (Venezia), 38′ st Aut Gatt, 50′ st Vlahovic (r)

Ammonizioni: al 2′ st Zampano F. (Venezia).