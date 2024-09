Pippo Inzaghi ha deciso di tenere Rus nella rosa del Pisa. Decisione presa con Lucescu

Alla fine erano solamente delle voci di corridoio che non hanno mai avuto un fondamento logico, Rus aveva già deciso da tempo di restare a Pisa e le avances di Pafos e Rapid erano solo dei fuochi di paglia.

Adrian Rus ha debuttato in campionato nell’ultima partita disputata nel finale di Pisa-Reggiana, buttato nella mischia da Inzaghi si è anche ben disimpegnato contribuendo a non far crollare il fortino nerazzurro.

Sulla decisione di trattenere Rus ha comunque pesato il colloquio che c’è stato tra Inzaghi ed il tecnico rumeno Mircea Lucescu, uno che a Pisa ha iniziato la sua carriera e che conosce l’ambiente. L’allenatore rumeno ha avuto solo parole di elogio per Adrian Rus, cosa che ha spinto il tecnico italiano a continuare ad affidarsi a Rus.