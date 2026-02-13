Pisa-Milan 1-2. Modric con una magia regala i tre punti ai rossoneri

Modric con una magia regala tre punti al Milan, il suo pallonetto beffa Nicolas, ma il Pisa esce comunque a testa alta.

Il primo tempo scorre via a ritmi lenti con il Pisa che si fa preferire ai rossoneri e che crea una grossa occasione con Stojilkovic il cui tiro in diagonale è parato da Maignan. Ma la squadra di Allegri è sorniona e va in vantaggio al primo tiro in porta, traversone di Athekame e di testa Loftus Cheek batte Nicolas. Nella ripresa il Milan potrebbe raddoppiare su rigore, ma il nuovo entrato Fullkrug lo manda incredibilmente a lato. Da qui sale in cattedra il Pisa, i nuovi cambi danno nuova linfa ed il pareggio e’ cosa fatta con Loyola che servito da Illing all’altezza del dischetto batte Maignan. Allegri fa entrare Leao e Pulisic ed il Milan alza il ritmo, ed all’81’ Fullkrug servito da Ricci manda di poco a lato. A cinque dal novantesimo il Milan passa in vantaggio, assit di Ricci per Modric che in area con un pallonetto scavalca Nicolas. Nel finale il Milan perde Rabiot a causa di un doppio giallo, e seppur in affanno controlla la partita.

Il tabellino

Pisa-Milan 1-2

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer (dall’11 stAkinsamiro), Loyola (46’ st Durosinmi), Angori; Tramoni (dall’11 st Iling-Junior), Stojilković; Moreo. A disposizione.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. Allenatore.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku (dal 1′ st Fullkrug) (45’ st De Winter). A disposizione.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci;, Leão. Allenatore: Allegri.

Reti: al 39′ pt Loftus-Cheek, al 26′ st Loyola, 40’ st Modric

Ammonizioni: Toure