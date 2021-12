Pittsburgh Steelers @ Kansas City Chiefs: preview

Dopo una settimana di caos totale a Kansas City, nella quale è stato inserito in Covid List un giocatore dopo l’altro, la partita si giocherà regolarmente questa sera alle 22.25.

I Pittsburgh Steelers (7-6-1) arrivano da una vittoria importante contro i Titans ma, contro i Kansas City Chiefs, cercheranno di fare qualcosa che non è più successo dal 21 novembre, segnare un touchdown nel primo tempo. Dopo questa data gli Steelers sono stati in svantaggio nei primi due quarti di ogni partita ed, alla fine, sono stati battuti 91-19. In effetti, Pittsburgh ha avuto parecchie difficolta ad iniziare le partite e Kansas City dovrebbe approfittare di questi inizi lenti per mettere più punti possibili nel primo tempo.

I Chiefs (10-4) sono in crescita impressionante dopo un inizio di stagione mediocre. Oggi, la squadra dovrà giocare senza uno dei suoi pezzi più importanti: Travis Kelce. Ma dovrà anche fare a meno di Lucas Niang e Nick Bolton, due rookies che diventeranno senza dubbi anche loro giocatori chiave della franchigia del Midwest.

Per fortuna, i Chiefs hanno recuperato in tempo Tyreek Hill, anche lui in dubbio durante la settimana per via del Covid. Sara stato il Miracolo di Natale? Mahomes dovrà far vedere tutta la sua Magia oggi e dar prova, di questa partita, che è tornato in forma dopo un gran numero di performance farcite di intercetti, errori e drops.

Questa partita sarà cruciale, perché sono due squadre AFC con sogni di playoff, i Steelers che non sono forse la squadra più impressionante, ma sanno sempre il modo di vincere, ed i Kansas City Chiefs che sono ora al top della AFC Conference con il first seed, che vogliono assolutamente mantenere per avere l’Home Advantage e un Bye Week durante i playoff.

Gli Steelers stanno venendo da una vittoria in casa 19-13 sui Tennessee Titans in una partita che Pittsburgh avrebbe dovuto perdere con due touchdown. È stato uno dei punteggi più fuorvianti della stagione in quanto gli Steelers sono stati dominati in yard (318 contro 168), yard corse (201 contro 35), yard per giocata (4,1 contro 3,7) e percentuale di terzo down (44 % contro 18%). Ma hanno bloccato i Titans nella red zone, provocando errori stupidi.

Il loro difensore TJ Watt giocherà oggi contro i Chiefs, e sarà molto pericoloso, considerando che Lucas Niang non sarà nell’offensive line stasera. Ma gli Steelers non hanno buoni risultati difensivi contro le corse e quindi Andy Reid potrebbe approfittarne per scatenare la furia di Darrell Williams e Clyde Helaire Edwards.

Per i Chiefs, la difesa si è rivelata essere molto in forma nelle ultime partite, sostenendo un attacco che, dobbiamo riconoscerlo è il meno prolifico degli ultimi anni. Anche se Bolton sarà fuori per questa partita, abbiamo recuperato Gay, Sneed e Ward, quindi tutto sommato, l’assenza di Bolton non dovrebbe sconvolgere la difesa dei Chiefs. E soprattutto, vedremo un revenge game per Melvin ingram, mandato a Kansas City dopo solo sei partite da Pittsburgh? Viste anche le parole del coach giallonero Mike Tomlin, chi lo sa? Il tempismo sarebbe perfetto…

Tuttavia, se ci si può aspettare una forte dose di corse contro questa difesa degli Steelers, si potrebbero creare di conseguenza opportunità per i wide receiver Mecole Hardman e Byron Pringle. Potrebbe essere una partita più dura di quella che ci aspettavamo, e l’assenza di Kelce e del duo vincente dello special team Butker/Townsend potrebbe veramente impattare il risultato finale. Per questa ragione, Patrick Mahomes deve iniziare con “gli occhi della tigre” ed una fame così grande da distruggere Pittsburgh nel primo tempo, così da poter stare un po’ più tranquilli nella seconda parte di partita e gestire.

I Kansas City Chiefs ospitano i Pittsburgh Steelers in un incontro AFC con significative implicazioni per i playoff. I Chiefs sono ad un passo dall’avere un posto sicuro ai playoff mentre gli Steelers stanno combattendo solo per rimanere in corsa per gli stessi. Sulla carta, e dopo quello che abbiamo visto contro i Chargers la settimana scorsa, i Chiefs sono ovvi favoriti, ma come sempre il football americano ci riserva sempre delle sorprese, speriamo non lo faccia stasera! Con una vittoria Kansas City sarebbe automaticamente ai playoff e con una sconfitta o pareggio dei Chargers metterebbe il sigillo sull’AFC West. Ma l’obbiettivo resta il 1st seed!