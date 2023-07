Pjanic: “Dybala è felice a Roma. Giuntoli un aiuto per Allegri, su Garcia..”

Intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, Miralem Pjanic, giocatore dello Sharjah è tornato a parlare della serie A e soprattutto di Juventus, Roma e Garcia, suo allenatore in giallorosso. Queste le sue parole: “Mou ha svolto un super lavoro in questi anni, ma come dice lui serve una rosa più ampia e di qualità per competere al top. Dybala? Lo sento molto felice”.

Pjanic: “Garcia scelta di continuità. E su Osimhen..”

“Garcia? Ama il 4-3-3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati. Rudi ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante. Se resta Osimhen possono anche rivincere lo scudetto, perché no?

Giuntoli? È un grandissimo professionista. Quando giocavo in Italia, di Giuntoli si sentiva parlare poco, ma poi al Napoli arrivavano sempre giocatori semisconosciuti di talento. Questo dimostra la sua bravura. Sarà di aiuto per Allegri e per il club”.