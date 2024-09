Poche occasioni, gara bloccata: a reti inviolate tra Juventus e Napoli

Terza partita consecutiva con pari a reti inviolate per la Juventus di Thiago Motta, fermato questa volta dagli azzurri di Antonio Conte, al ritorno all’Allianz Stadium. Un primo tempo scarno di occasioni, dove entrambe le squadre cercano, e trovano, raramente la strada per la porta avversaria. La Juve tenta il palleggio, ma è il Napoli ad essere più pericoloso, prima con McTominay da fuori area, poi con Politano su punizione. Si fa male Meret, sostituito da Caprile.

Vlahovic e Lukaku senza gol

La ripresa comincia con un cambio importante in casa Juventus: Thiago Motta toglie Vlahovic, non brillante nella prima frazione, e inserisce Weah, adattato al centro dell’attacco. Canovaccio abbastanza simile nel secondo tempo, con una gara che, a conferma di quanto visto nella prima parte, resta molto tirata e senza grandi opportunità di realizzazione per entrambe. Le uniche occasioni sono di Politano, per il Napoli, e di Koopmeiners, servito bene da Cambiaso, per i bianconeri. Finale spento e bloccato senza grandi lampi. La Juventus sale a 9 punti in classifica, senza vincere da tre gare in campionato, il Napoli va a 10 e agguanta l’Udinese, con una gara in meno, in seconda posizione.

Juventus-Napoli, risultato e tabellino

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie (79′ Thuram); Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (45′ Weah). All. Thiago Motta.

NAPOLI (3-5-2): Meret (35′ Caprile); Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (71′ Folorunsho), Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia (71′ Neres), Lukaku (71′ Simeone). All. Conte.