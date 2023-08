Poker giallorosso contro la Farense | A segno ancora Belotti

Grazie ai gol di Belotti, Pellegrini e a due autogol, la Roma di Mourinho supera 4-2 la Farense e chiude il cerchio delle amichevole in Portogallo, visto che i giallorossi torneranno in campo sabato contro il Tolosa. Buona la prova dei giallorossi, che chiude con il tris già nel primo tempo. Nel secondo tempo c’è spazio per Svilar, Kristensen, Aouar e Dybala che sostituiscono Rui Patricio, Celik, Bove ed El Shaarawy.

Il tabellino:

FARENSE: Velho, Delgado, Artur Jorge, Muscat, Talocha, Seruca, Isidoro, Vitor Gonçalves, Cristian Ponde, Balde, Bruno Duarte.

A disp.: Luis Felipe, Carvalho, Hamidou, Rafael Barbosa, Talys, Oliveira, Pastor, Falcão, Gonçalo Silva, Belloumi, Marco Matias, Maxuel.

All.: Mota.

ROMA: Rui Patricio (46′ Svilar, 91′ Boer); Mancini, Smalling (62′ Llorente), Ibanez (62′ Ndicka); Celik (46′ Kristensen), Bove (46′ Aouar), Cristante (67′ Karsdorp), Pellegrini, Spinazzola (62′ Zalewski); El Shaarawy (46′ Dybala), Belotti (62′ Pagano).

All.: Mourinho.

Reti: 3′ aut. Artur Jorge, 33′ Belotti, 42′ Pellegrini, 67′ aut. Kristensen, 90′ aut. Gonçalo Silva, 93′ Maxuel.

Note: spettatori 2mila.