Polonia-Austria, probabili formazioni e dove vederla

Entrambe sconfitte alla prima giornata cercano riscatto per sperare di passare come migliore terza

La Polonia dovrebbe ritrovare dal primo minuto Lewandowski al fianco di Urbanski. Negli ultimi cinque match in gare ufficiali l’Austria non ha mai vinto contro i polacchi (2N, 3P). L’unico precedente della competizione risale alla fase a gironi di EURO 2008 che terminò 1-1. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo venerdì 21 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Polonia-Austria

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Urbanski. All. Probierz.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Trauner, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch. All. Rangnick