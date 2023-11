Ultima chiamata per la Polonia. Probierz opta per 3-5-2. Kedziora, Peda e Kiwior in difesa, davanti a Szczesny. Centrocampo affidato Zielinski, Wszolek e Szymanski, sostenuti da Frankowski e Zalewski sulle corsie laterali. In avanti la coppia composta da Swiderski e Lewandowski.

Le probabili formazioni

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kedziora, Peda, Kiwior; Frankowski, Wszolek, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. All. Probierz

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Mandous; Coufal, Holes, Vitik, Jurasek; Soucek, M. Sadilek; Cerny, Lingr, Hlozek; Cvancara. All. Silhavy