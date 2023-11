Polonia-Repubblica Ceca, probabili formazioni e dove vederla

Sfida chiave in ottica qualificazione per Polonia e Repubblica Ceca. Entrambe obbligate a vincere: gli ospiti per confermare la seconda posizione, i padroni di casa per tornare in corsa e sperare ancora in un posto a UEFA Euro 2024. Al momento, la Repubblica Ceca, a 11 punti, -2 dell’Albania, sarebbe qualificata, d’altro canto, la Polonia, a 10, un punto di distanza proprio dalla nazionale ceca, occupa il terzo posto nel girone. La gara d’andata, risalente a marzo, è terminata 3-1 per la Repubblica Ceca con reti di Krejci, Cvancara e Kutcha (Symanski per la Polonia). Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kedziora, Peda, Kiwior; Frankowski, Wszolek, Zielinski, S. Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. CT. Probierz

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Mandous; Coufal, Holes, Vitik, Jurasek; Soucek, M. Sadilek; Cerny, Lingr, Hlozek; Cvancara. CT. Šilhavý