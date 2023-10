Nicola Zalewski, giocatore della Roma finito nel vortice delle notizie di questi giorni, domani sarà in campo con la Polonia U21 contro l’Estonia. Per il classe 2002 prove di normalità dopo i tumultuosi giorni che hanno investito alcuni giocatori della Seria A, tra cui anche il giovane di casa Trigoria.

Roma, Zalewski pronto per il Monza?

Il calciatore polacco non risulta indagato né dalla procura di Torino né dalla procura federale guidata da Giuseppe Chinè, per questo potrebbe essere tra i convocati per match contro il Monza di domenica. Intanto, come riferisce Romanews.eu, l’italo-polacco sarà a disposizione di Mourinho mercoledì. Boniek nelle scorse ore ha rivelato le dichiarazioni dell’agente del ragazzo mentre lo staff del giocatore e gli uffici legali della Roma aspettano dettagli più certi prima di agire.