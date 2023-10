Intervistato da Prawda Futbolu, Zibì Boniek ha parlato del caso relativo a Zalewski. Queste le parole del vicepresidente dell’Uefa: “Ho parlato con il suo manager e ha detto che Nicola sostiene assolutamente di essere pulito, non ha mai scommesso nulla”, queste le parole di Boniek al programma polacco e riportate dal sito sport.pl.

Boniek: “Corona non è un giornalista”

“È incredibile, un terremoto assoluto. Questo è incredibile, ma le notizie sono sbagliate. Innanzitutto lo dice Fabrizio Corona. E Fabrizio Corona non è un giornalista. Questo è un ragazzo che ha ricevuto una condanna a 13 anni per molte cose diverse. È stato un paparazzo, ha ricattato la gente, ecc. E non dico che non sia vero, perché potrebbe svilupparsi in modo diverso”, ha aggiunto l’ex calciatore di Juventus e Roma.