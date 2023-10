Intervistato da Gazzetta.it, Filippo Antonelli, ds del Monza ha parlato della campagna acquisti della squadra allenata da Palladino ma anche di Carlos Augusto, ceduto nella sessione di mercato all’Inter.

Antonelli: “Fiero di Carlos, piaceva ai giallorossi”

Il dirigente però ha poi svelato un retroscena sul club della famiglia Friedkin: “Parliamo di marzo 2020, piena pandemia, tutti chiusi in casa, così iniziai a guardare dozzine di video. Un amico mi indirizzò sul Corinthians. Appena vidi qualcosa di Carlos, iniziai a cercare informazioni sul suo cartellino. E infatti scoprii che piaceva ad alcuni club italiani, tra cui la Roma. E’ un giocatore completo. In più, ha sempre avuto chiaro il suo percorso. A Monza ha fatto l’esterno basso di una difesa a quattro, il braccetto e il quinto a sinistra. Lui nasce come ala offensiva, si è costruito piano piano e con il lavoro. Ripeto, sono fiero di lui”