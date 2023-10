Carlos Augusto, esterno dell’Inter, in un’intervista a DAZN ha parlato degli inizi della sua avventura a Milano. Il calciatore, nel programma 1vs1 ha parlato della sua nuova avventura. Ecco le sue parole.

Inter, le parole di Carlos Augusto

“L’Inter punta a vincere sempre in tutte le competizioni, vogliamo la seconda stella ma anche la finale di Coppa Italia e arrivare più in alto possibile in Champions League, questa squadra è questo, vogliamo vincere tutto, sempre”.

“Sta andando benissimo. Il gruppo e lo staff mi hanno aiutato tanto per abituarmi al nuovo contesto al meglio e sono molto felice di aiutare i miei compagni. Siamo una famiglia in cui tutti si aiutano e per questo stiamo andando bene”.