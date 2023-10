Intervistato da Sport Mediaset dopo la vittoria per 1-0 contro il Benfica, Federico Dimarco ha avuto modo di parlare del suo futuro con la maglia dell’Inter, dell’approccio che avrà la squadra in questa stagione, per non ripetere gli stessi errori fatti lo scorso anno, e del suo imminente rinnovo.

“La principale rivale il Napoli, ma ci sono anche Milan e Juve”

Su Marcus Thuram?

“Marcus lo conoscevo già perché avevamo giocato contro da giovani, ma siamo contenti dei nostri attaccanti, stanno facendo bene, sia chi parte dall’inizio sia chi entra dopo”.

L’Inter è da considerarsi, a livello europeo, a tutti gli effetti una delle big d’Europa o c’è ancora un piccolo gap da colmare con le grandissime?

“Penso che quest’anno dobbiamo ripartire da quello che è stato fatto l’anno scorso, sappiamo che non è facile, però diciamo che siamo a buon punto”.

Mi sembra di capire che però non c’è paura di nessuno.

“Penso che non ci debba essere paura di nessuno, sono tutte partite di calcio, facciamo questo sport per giocare partite belle e importanti, quindi non vedo alcun problema”.

L’anno scorso il cammino in campionato è stato segnato da troppe sconfitte e passaggi a vuoto.

“Quest’anno vedo che stiamo lavorando bene e stiamo pensando di partita in partita, e questo penso che sia una cosa fondamentale perchè non dobbiamo sottovalutare nessuno”.

Cosa ne pensi del match contro il Bologna e quali sono i competitor per lo scudetto?

“Sicuramente contro il Bologna non sarà una partita difficile, ma di piuù; comunque arrivi da una partita di Champions e non è mai facile. I competitor per lo scudetto sicuramente il Napoli è il favorito perchè l’anno scorso ha vinto il campionato. Poi c’è il Milan, c’è la Juve, sono tutte squadre che sono lì a lottare per un obiettivo”.

Puoi essere una delle ultime bandiere?

“Spero di sì, ma ovvio che è il mio sogno giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti”.