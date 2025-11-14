Polonia U21-Italia U21, le probabili formazioni

Alle ore 16.00 l’Italia U21 incontra la Polonia U21, gara valida per la qualificazione agli europei di categoria. La Polonia guida momentaneamente la classifica solo per la differenza reti, con un successo la squadra di Baldini potrebbe sorpassare i diretti avversari. Baldini utilizzerà il solito 4-3-3 con in attacco il trio Cherubini, Camarda e Koleosho.
Probabili formazioni
POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kowalczyk, Kozubal; Pietuszewski, Urbanski, Pienko; Retuga. Ct: Brzeczek.
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.