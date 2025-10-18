Pomeriggio a reti bianche in Serie A. Tra Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo vince la paura

I due match delle 15 terminano 0-0. Grosso aggancia Bologna e Atalanta a 10 punti

Succede poco nelle due partite delle 15 che hanno fatto ripartire ufficialmente la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Sia al Via del Mare che all’Arena Garibaldi pochissime emozioni con due 0-0. Pisa, Verona, Lecce e Sassuolo che devono accontentarsi di un punto che non muove la classifica ma addirittura per le prime tre nominate potrebbe complicarsi al termine di questa giornata.