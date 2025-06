Porto-Al Ahly, le probabili formazioni e dove vederla

Porto e Al Ahly si affrontano nell’ultimo turno della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA: alle squadre, inserite nel gruppo A, potrebbe non bastare la vittoria. Infatti, anche in caso di sconfitta di una tra Inter Miami e Palmeiras, bisognerebbe prestare molta attenzione alla differenza reti. I dragões si presentano all’appuntamento con Marcano al centro della difesa, mentre Veiga e Mora agiranno dietro all’unica punta Samu Aghehowa; nell’Al Ahly, il tridente d’attacco sarà composto da Zizo, Ali e Trezeguet. La gara, in programma martedì 24 giugno alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Porto-Al Ahly, le probabili formazioni

PORTO (3-4-2-1) Ramos; Perez, Pedro, Marcano; Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Veiga, Mora; Samu. Allenatore: Martin Anselmi.

AL AHLY(4-3-3): El Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim, Attiyat-Allah; Ben Romdhane, Attia, Fathi; Zizo, Ali, Trezeguet. Allenatore: Jose Riveiro.