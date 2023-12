Porto-Shakhtar Donetsk, le ultimissime sulle formazioni

Porto in campo con il 4-4-2 nello spareggio qualificazione contro lo Shakhtar Donetsk. Difesa a quattro con Jorge Sánchez, Pepe, David Carmo e Zaidu, davanti a Diogo Costa tra i pali. In mezzo al campo Eustáquio e Pepê, con Alan Varela e Galeno sulle fasce. In avanti la coppia composta da Evanilson e Taremi.

Le probabili formazioni:

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, David Carmo, Zaidu; Alan Varela, Eustáquio, Pepê, Galeno; Evanilson, Taremi. All. Conceição.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Newerton. All. Luis Castro.