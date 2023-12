Nel gruppo H, dove il Barcellona ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, resta da capire i seguirà i ragazzi di Xavi al prossimo turno della Champions League. Nella cornice dello stadio do Dragão, infatti, Porto e Shakhtar Donetsk si giocano l’accesso alla fase finale della competizione entrambe a 9 punti. I portoghesi possono contare su due risultati su tre, infatti con un pareggio o la vittoria sarebbe qualificati, mentre gli ucraini devono per forza vincere per strappare il passaggio del turno. Nel match dell’andata il Porto si è imposto per 1-3, grazie alla doppietta di Galeno e al gol di Taremi. La partita con calcio d’inizio fissato alle 21.00 sarà visibile su Sky Sport ed Infinity+.

Probabili formazioni:

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi; Pepê, Varela, Eustaquio, Galeno; Taremi, Evanilson. All. Conceiçao

SHAKHTAR DONETKS (4-2-3-1): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matvienko, Azarovi; Stepanenko, Bondarenko; Zubkov, Sudakov, Newerton; Sikan. All. Pusic