Si chiudono le qualificazioni a UEFA Euro 2024 per Portogallo e Islanda. Lusitani dominatori assoluti del gruppo J con nove vittorie in nove gare. Islanda, già eliminata, ha raccolto 10 punti, perdendo l’ultima sfida disputata contro la Slovacchia. La gara d’andata, risalente a giugno, è terminata 0-1 per il Portogallo, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Il match, in programma domenica alle 20.45, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, sul canale Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Joao Cancelo; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Bernardo Silva; Ronaldo, Gonçalo Ramos, Joao Felix. CT. Martinez

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Sampsted, Ingason, Palsson, Finnsson; Willumsson, Trautarson, Hlynsson; Sigurdsson, Oskarsson, Gudmundsson. CT. Hareide