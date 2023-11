Portogallo, già qualificato e sicuro del primato nel gruppo, ospite del Liechtenstein, questa sera alle 20.45. Martinez, che dovrà fare a meno di Rafael Leao, opta per Bernardo Silva e Joao Felix come esterni d’attacco, insidiati da Bruma e Ricardo Horta. Come centravanti c’è, dal 1′, Cristiano Ronaldo. Centrocampo affidato a Joao Neves, Palhinha e il solito Bruno Fernandes. In difesa, davanti a Diogo Costa, dentro Ruben Dias e Antonio Silva come centrali, sostenuti Dalot e Cancelo.

Le probabili formazioni:

LIECHTENSTEIN (3-5-2): B. Buchel; Beck, Traber, Marxer; L. Meier, Sele, M. Buchel, Wieser, Goppel; Salanovic, Hasler. CT. Funfstuck

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Joao Cancelo; Joao Neves, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. CT. Martinez