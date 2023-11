Liechtenstein-Portogallo, probabili formazioni e dove vederla

Portogallo, già qualificato a UEFA Euro 2024, ospite del Liechtenstein nella gara valida per il girone J. Lusitani, a punteggio pieno con 24 punti con otto gare vinte su otto, hanno consolidato il primo posto nel gruppo e ottenuto con largo anticipo il pass per il prossimo europeo. Dall’altra parte, il Liechtenstein, fanalino di coda del gruppo, ultimo, a zero punti. Nella gara d’andata, disputata lo scorso 23 marzo, la formazione portoghese si è imposta con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alle reti di Bernardo Silva e Joao Cancelo. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (numero 252); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LIECHTENSTEIN (3-5-2): Buchel; Marxer, Wieser, Traber; Meier, Luchinger, M. Buchel, Sele, Goppel; Hasler, Salanovic. Ct. Funfstuck

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Cancelo; Bruno Fernandes, Danilo, Otavio; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Ct. Martinez