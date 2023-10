Portogallo già qualificato a UEFA EURO 2024 e Bosnia alla chiamata decisiva per il secondo posto. Martinez in campo con il 4-3-3 con Ruben Dias e Antonio Silva al centro della difesa, davanti a Diogo Costa, sostenuti da Dalot e Cancelo sulle fasce, centrocampo affidato al trio composto da Bernardo Silva, Palhinha e Bruno Fernandes. In attacco: Ramos al centro con Leao e Cristano Ronaldo sugli esterni. Nella Bosnia dal 1′ l’atalantino Kolasinac e gli ex Serie A Dzeko e Pjanic.

Le probabili formazioni:

BOSNIA (4-2-3-1): Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Rrahmanovic, Demirovic; Dzeko. CT. Milosevic.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Ramos, Leao. CT. Martinez.