Il Portogallo, che guida senza rivali il gruppo con 7 vittorie in 7 gare disputata, ha già staccato il pass per UEFA Euro 2024. Dall’altra parte, la Bosnia, ancora in corsa per il secondo posto, costretta a vincere. La gara d’andata, disputata a giugno a Lisbona, è terminata 3-0 per i lusitani, grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e la rete di Bernardo Silva. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BOSNIA (4-2-3-1): Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Rrahmanovic, Demirovic; Dzeko. CT. Milosevic.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Ramos, Leao. CT. Martinez.