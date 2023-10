La Slovacchia finora ha fatto vedere ottime cose, anche contro lo stesso Portogallo, che a settembre non ha passeggiato come in altre occasioni. I lusitani dovrebbero riuscire ad imporsi anche stavolta, ma non assisteremo ad una goleada come con il Lussemburgo.

Portogallo-Slovacchia, le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Tomic, Gyomber, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Benes; Mak, Bozenik, Haraslin.