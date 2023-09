Portogallo-Lussemburgo, probabili formazioni e dove vederla

Lussemburgo ospite del Portogallo

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida il Lussemburgo nell’incontro valido per il gruppo J delle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Lusitani in testa, in solitaria, a punteggio pieno, hanno vinto tutte e cinque le gare disputate sino a questo momento, sconfiggendo il Lussemburgo, nella gara d’andata, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Islanda e Slovacchia. Gli ospiti, invece, provano a restare straordinariamente attaccati alla Slovacchia, seconda, a pari merito, per sognare l’impresa di una storica qualificazione agli Europei. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport (256) e Cielo, e in streaming su Sky Go, Now e cielotv.it.

Le probabili formazioni:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Martinez

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; M. Martins, Mahmutovic, Chanot, Pinto; Sinani, C. Martins, Olesen, Barreiro; Curci, Borges Sanches. Ct. Holtz