Slovacchia-Portogallo, le ultimissime sulle formazioni

Lusitani in campo alle 20.45

Sfida al vertice del gruppo J: la Slovacchia, seconda a 10 punti, sfida il Portogallo, primo a 12. Martinez opta per il 3-4-2-1 con: Diogo Costa tra i pali; Ruben Dias, Danilo Pereira e Pepe in difesa; Ruben Neves, Bruno Fernandes, Cancelo e Dalot in mezzo al campo; Leao e Bernardo Silva a supporto dell’unica punta, Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni:

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Bero; Suslov, Polievka, Mak. Ct. Calzona.

PORTOGALLO (3-4-2-1): Diogo Costa; Ruben Dias, Danilo Pereira, Pepe; Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Dalot; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Martinez.