Slovacchia-Portogallo, probabili formazioni e dove vederla

Sfida al vertice nel gruppo J

Match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024: per il girone J, la Slovacchia sfida il Portogallo. Lusitani primi a punteggio pieno, hanno sconfitto rispettivamente Islanda, Bosnia, Lussemburgo e Liechtenstein. La Slovacchia, invece, arriva alla sfida con un secondo posto di partenza (tre vittorie e un pareggio nelle quattro giocate) senza sconfitte. L’incontro, in programma questa sera alle ore 20:45 al Tehelné pole di Bratislava, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport (254), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Bero; Suslov, Polievka, Mak. Ct. Calzona.

PORTOGALLO (3-4-2-1): Diogo Costa; Ruben Dias, Danilo Pereira, Pepe; Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Dalot; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Martinez.