Portogallo-Slovenia, probabili formazioni e dove vederla

Il Portogallo deve ritrovare sé stesso dopo la brutta sconfitta contro la Georgia. L’unico precedente tra Portogallo e Slovenia risale a marzo di quest’anno dove gli uomini di Kek si sono imposti a Lubiana per 2-0. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay lunedì 1 luglio alle ore 21.

Probabili formazioni Portogallo-Slovenia

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dias, Pepe, Mendes; Dalot, Silva, Fernandes, Vitinha, Cancelo; Ronaldo, Leao. Ct. Martinez

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek