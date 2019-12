Povero Diavolo, l’Atalanta passeggia sul Milan (5-0)

Atalanta show contro il povero Milan

A Bergamo partita a senso unico, solo una squadra in campo, l’Atalanta. Il Milan dura poco e si scioglie come neve al sole, troppo brutta per essere vera la squadra di Pioli. La Dea di Gasperini fa ciò che vuole e liquida i rossoneri con un roboante 5 a 0. Un pokerissimo che non lascia dubbi, un Milan povero di idee e di talento costretto ad ammirare le giocate dei nerazzurri. A fine gara Donnarumma in lacrime, inconsolabile.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 5-0

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6,5, Palomino 6, Djimsiti 6; Castagne 6,5, De Roon 6, Pasalic 6,5, Gosens 6,5 (41’st Hateboer sv); Gomez 7 (41’st Freuler) sv, Malinovskyi 6,5; Ilicic 7,5 (35’st Muriel 6,5). A disp: Sportiello, Rossi, Ibanez, Masiello, Freuler, Hateboer, Muriel, Barrow. All: Gasperini 7

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; Conti 5, Musacchio 5, Romagnoli 5,5, Rodriguez 5 (1’st Calabria 5); Kessié 5, Bennacer 5,5, Bonaventura 5 (16’st Piatek 5); Suso 5 (40’st Castillejo sv), Leao 5, Calhanoglu 5. A disp: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, Biglia, Krunic, Brescianini, Borini, Castillejo, Piatek, Rebic. All: Pioli 5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 10′ Gomez, 15’st Pasalic, 17’st e 25’st Ilicic, 40’st Muriel

Ammoniti: Musacchio, Suso, Romagnoli, Kessie (M) Castagne, De Roon (A)

Espulsi: –