Precedenti Cagliari-Napoli, i rossoblù non vincono da 11 anni

Dopo la vittoria in semifinale contro l’Inter il Napoli cerca i 3 punti

L’imperativo categorico in casa Napoli è vincere. Dopo l’ottimo successo ottenuto mercoledì nel match di andata delle semifinali di Coppa Italia disputato al San Siro contro l’Inter di Antonio Conte, gli azzurri di Gattuso cercheranno di confermarsi anche in campionato. I partenopei hanno bisogno di punti per restare quantomeno in corsa per un posto in zona Europa League.

I ragazzi di Gattuso saranno impegnati in terra sarda per un confronto d’alta tensione con il Cagliari di Rolando Maran (domenica ore 18:00). L’avversario che troverà difronte la squadra partenopea sarà al quanto ostica e con un’esagerata fame di vittoria. Infatti, i sardi non fanno bottino pieno da ben 9 giornate, in cui sono arrivati appena 4 punti. Un trend che ha scaraventato il Cagliari dalla zona Europa all’ottavo posto. Il club rossoblù, di fatto, domenica contro gli azzurri proverà a sfruttare la spinta del caloroso pubblico della Sardegna Arena per ritrovare una vittoria che manca dal 4 dicembre contro la Sampdoria (4-3), ma allo stesso tempo per sfatare un tabù lungo 11 anni.

Quella che andrà in scena domani pomeriggio sarà la sfida numero 68 tra Cagliari e Napoli in Serie A, la 34esima edizione in terra sarda. Il bilancio dei 33 precedenti è di: 9 vittorie dei rossoblù, 15 pareggi, 9 successi azzurri. L’ultima affermazione del Napoli in quel di Cagliari risale al 16 dicembre 2018, ossia, alla stagione scorsa. Gli azzurri, guidati allora da Carlo Ancelotti, si aggiudicarono il match al fotofinish grazie ad un gol su punizione di Arek Milik. Mentre l’ultima vittoria dei sardi è datata 19 aprile 2009, ovvero, ben 11 anni fa. I rossoblù si imposero sugli azzurri con il risultato di 2-0. Determinanti per il Cagliari, allenato da Massimiliano Allegri, furono le reti di Jeda e Lazzari.