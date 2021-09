Everton, Chelsea, Liverpool e Manchester United si dividono la vetta, segue a ruota il City, cade il Tottenham e perde il primo posto

Quarta giornata che si apre con una sorpresa: il Tottenham, unica squadra a punteggio pieno dopo 3 partite, crolla in casa del Crystal Palace per 3-0, decisiva l’espulsione di Tanganga per doppio giallo, nel finale i gol degli Eagles con Zaha e doppietta di Edouard. Il City di Guardiola va a far visita al Leicester di Vardy, segna il gol vittoria Bernardo Silva nel secondo tempo, terza porta inviolata consecutiva per Ederson, solo un gol subito nelle prime quattro partite. United a cannone sul Newcastle, apre le danze Ronaldo con una doppietta, nel mezzo il gol del momentaneo pareggio di Manquillo, poi Bruno Fernandes e Lingard chiudono i conti, i Red Devils si divertono e fanno divertire. Prima vittoria per l’Arsenal che abbandona momentaneamente la zona retrocessione, il primo gol del campionato lo segna il capitano Aubameyang, basta quello ai Gunners per superare il Norwich. Pareggiano a reti bianche Southampton e West Ham, passa nel finale il Brighton sul campo del Brentford col gol di Trossard, perde in casa il Watford, 0-2 con il Wolverhampton. Chiude la giornata di sabato il 3-0 netto del Chelsea sull’Aston Villa, segnano gli ex interisti Lukaku (doppietta) e Kovacic. Nel pomeriggio di Domenica il Liverpool vince 3-0 a Leeds: la squadra del “Loco” Bielsa gioca bene ma spreca una chance nei minuti iniziali, i Reds puniscono con Salah, poi nel secondo tempo a segno anche Fabinho e Mane. Chiude l’Everton col Monday Night, a Goodison Park succede tutto nel secondo tempo: passa avanti il Burnley col colpo di testa di Mee da calcio d’angolo, ribaltano tutto in 6 minuti i Toffees, prima con Keane, poi il tiro da fuori bellissimo di Townsend e infine il gol di Gray su grande imbucata di Doucoure, risultato finale 3-1.

Risultati

Crystal Palace vs Tottenham 3-0

Arsenal vs Norwich 1-0

Brentford vs Brighton 0-1

Leicester vs Manchester City 0-1

Manchester United vs Newcastle 4-1

Southampton vs West Ham 0-0

Watford-Wolverhampton 0-2

Chelsea vs Aston Villa 3-0

Leeds vs Liverpool 0-3

Everton vs Burnley 3-1

Classifica

Manchester United, Chelsea, Liverpool ed Everton comandano con 10 punti, a 9 Manchester City, Brighton e Tottenham, appena sotto il West Ham con 8 punti e il Leicester a 6, in zona retrocessione Burnley, Newcastle (entrambe a 1 punto) e Norwich ancora a secco di risultati utili