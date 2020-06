Premier League, giornata 31: Kane torna al gol

Tottenham-West Ham 2-0 (64′ Soucek [a], 82′ Kane)

Il Tottenham è una delle squadre che è uscita avvantaggiata dalla quarantena. Mourinho è riuscito a riottenere un uomo chiave, cioè Harry Kane, che è tornato il tornado in grado di stendere ogni avversario. Gli spurs giocano pure molto meglio rispetto a febbraio e aggiungerci uno dei centravanti migliori al mondo è un grande vantaggio. Il West Ham stasera non ha sfigurato, ma il livello tecnico è tutt’altro. Il secondo gol è emblematico: con due passaggi Kane è solo davanti alla linea di porta, su cui, dopo aver segnato, si distende sfinito. Un’importante gratificazione per il numero 9 che non avrebbe potuto giocare queste partite senza la sospensione dei campionati. L’ultima partita pre-covid l’aveva disputata il primo gennaio e ha passato i mesi di stop in una riabilitazione a marce forzate. Ora il capitano del Tottenham vuole portare la sua squadra almeno in Europa League, il minimo per gli spurs, sogno impossibile invece del West Ham. Gli hammers infatti per credere ancora nella salvezza devono sperare nei passi falsi di Bournemouth (con cui condivide gli stessi punti) e Aston Villa (a-1), domani alle 19 contro Wolverhampton e Newcastle.

Leicester-Brighton 0-0

E’ ripartito invece molto a rilento il Leicester, che ha collezionato appena un paio di punti in due partite. Del resto il Brighton ha giocato molto bene, come già mostrato contro l’Arsenal. L’eroe della partita contro i gunners però questa volta ha tradito i propri compagni. Maupay infatti sbaglia il calcio di rigore contro uno specialista come Schmeichel e poi si accomoda in panchina, anzi sui gradini, sconsolato.