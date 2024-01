Luton-Brighton, con la squadra di De Zerbi che però non vince da un mese

Queste le probabili formazioni di Luton Town e Brighton in vista della sfida di Premier League di questa sera dove la squadra di De Zerbi cerca punti per salire sempre più in alto.

Le probabili formazioni di Luton-Brighton:

LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Townsend, Adebayo, Morris.

BRIGHTON (3-4-3): Steele; Webster, Dunk, Igor; Hinshelwood, Gross, Gilmour, Estupinan; Buonanotte, Welbeck, Joao Pedro.