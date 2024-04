Probabili formazioni Milan-Inter, i dubbi degli allenatori | E’ derby scudetto

Il derby dei derby, domani sera a San Siro la stacittadina dal sapor di scudetto. I nerazzurri di Inzaghi fanno visita ai rossoneri di Pioli con l’obiettivo di conquistare lo scudetto, una vittoria per la matematica e la grande festa proprio nella stracittadina. Un derby che vale doppio, in palio lo scudetto numero 20 che vale la seconda stella. Il Milan spera di rovinare la festa ai nerazzurri, quantomeno rimandando la gioia tricolore al prossimo turno di campionato che vedrà l’Inter ospitare il Torino. Un derby della Madonnina da non perdere, ancora 24 ore a disposizione dei due allenatori per scegliere l’11 migliore da mandare in campo.

Le formazioni di Milan e Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi