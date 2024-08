Fantacalcio – Ultimissime dritte per le vostre formazioni

Al via la seconda giornata: ecco le ultimissime sulle scelte da fare in chiave Fantacalcio

Anche la seconda giornata sarà spezzettata in tre parti. Si comincia subito con quattro gare tutte da vivere: alle 18.30 di oggi PARMA-MILAN e UDINESE-LAZIO. Al Tardini consigliamo di dare fiducia nuovamente a Man, in rete all’esordio, e proponiamo Bernabè e Valeri tra i gialloblù; per gli uomini di Fonseca invece ci si attende il primo squillo da Leao e Pulisic, senza trascurare Theo Hernandez. Outsiders: Okafor e Chukwueze da una parte, Bonny e Mihaila dall’altra. Al Friuli invece punteremmo, per quanto riguarda la squadra di casa, su Lucca, Lovric e Thauvin; tra gli uomini di Baroni fari accesi per Castellanos, Zaccagni e Noslin. Sorprese: Dele-Bashiru e Dia fra gli ospiti, Pajero e Brenner per i bianconeri.

Alle 20.45 INTER-LECCE e MONZA-GENOA. I Campioni d’Italia stavolta non possono sbagliare e saranno probabilmente Thuram, Dimarco e Calhanoglu gli uomini di punta. Non tralasciamo naturalmente Barella, Frattesi, Sommer e Taremi. Lautaro non lo inseriamo in quanto al momento la sua convocazione è incerta per problemi fisici… Nel Lecce Gotti dovrà fare affidamento anche sulla buona sorte per uscire indenne dal Meazza. Comunque tra i giallorossi puntiamo su Krstovic e Dorgu. Nome a sorpresa Gaspar. All’ex Brianteo di Monza i biancorossi cercheranno i tre punti con Petagna, Mota e Maldini. Il Genoa, che ha già mostrato di che pasta è fatto, non presterà certo il fianco e a sua volta tenterà il colpaccio con la coppia Pinamonti – Vitinha supportata da Messias. Nomi per stupire i vostri avversari: De Winter e Zanoli per gli ospiti, Bondo e Forson per i padroni di casa.

Domenica alle 18.30 sarà la volta di TORINO-ATALANTA e FIORENTINA-VENEZIA. I granata dopo il bel pari col Milan cercano tre punti anche per spegnere la contestazione nei confronti della società. Vanoli non potrà non puntare su Zapata e Sanabria. Noi aggiungiamo Lazaro ed il nuovo bomber Adams. Per Gasperini una vittoria significherebbe lanciare un vero segnale di forza al campionato. Ci proverà con Retegui, De Ketelaere e Pasalic. Noi segnaliamo anche Ederson e dalla panchina Zaniolo. Occasione da non perdere per i viola targati Palladino: il nuovo tecnico gigliato punterà su Kean, Colpani e Martinez Quarta. Di Francesco tenterà l’impresa con Oristanio ed Andersen. Jolly: Mandragora e Beltran per i viola, l’ex Duncan per i lagunari. Consigliato Terracciano tra i pali.

Sempre domenica ma alle 20,45 toccherà a NAPOLI-BOLOGNA e ROMA-EMPOLI. Nella sfida tra la più grande delusione della scorsa stagione (e della prima giornata) e la sorpresa più eclatante del torneo 2023-24, saranno certamente Kvaratskhelia, Raspadori e Politano a cercare di risollevare il “ciuccio”, mentre Italiano punterà su Orsolini, Castro e Fabbian. Conte potrebbe avere piacevoli sorprese da Di Lorenzo e Simeone, mentre il tecnico ospite proverà anche le carte Ndoye e Dallinga. Pronostico a senso unico all’Olimpico ma per il Fantacalcio le cose potrebbero essere meno scontate. Nei giallorossi comunque grande spazio per il redivivo Dybala; con lui Dovbyk e Soulè per la più scontata delle previsioni. Nomi fuori menu ma altrettanto stuzzicanti: Pellegrini e Mancini. Tra i toscani chances per Sebastiano Esposito, Colombo e Fazzini. In questa gara consigliamo anche il portiere Svilar.

La giornata si concluderà lunedì con CAGLIARI-COMO alle 18,30 e VERONA-JUVENTUS alle 20,45. I sardi alla seconda in casa consecutiva cercheranno di incamerare la prima vittoria grazie a Piccoli, Prati e Zappa. La neopromossa più ricca d’Europa invece opporrà i “vecchi” Cutrone e Belotti senza trascurare l’altro esperto Strefezza. Nomi nuovi? Si fa per dire… Pavoletti e Luperto per Nicola, Dossena e Verdi per Fabregas. I due portieri potrebbero essere schierati se pensate in classico 0-0 di inizio stagione. Nell’unico scontro diretto tra due formazioni che hanno bagnato l’esordio con una vittoria, la Juve di Motta proverà a scappare con i guizzi di Vlahovic, Yildiz e Bremer. Mosquera, Lazovic e Livramento sono invece i nomi caldi in casa scaligera. Jolly: Gatti, Fagioli e Milik per i bianconeri; Frese, Suslov e Harroui per la formazione di casa.