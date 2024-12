PSG-Lione, le ultimissime sulle formazioni

In un uno dei tanti big match di Ligue 1, si affrontano PSG e Lione, che cercano punti per realtà diverse visto che la squadra di Luis Enrique vuole allungare sul Marsiglia mentre l’altra cerca un posto in Champions.

PSG-Lione, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Neves, Fabian Ruiz; Dembelé, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique.

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Mata, Tagliafico, Veretout, Matic, Tolisso; Cherki, Lacazette, Fofana.