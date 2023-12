PSG-Nantes vista dai bookmakers | Comparazione quote, formazioni e consigli

In una delle partite più attese della Ligue 1, il Paris Saint-Germain ospiterà il Nantes in un confronto che promette scintille. Il match, previsto per il 9 dicembre 2023, vedrà il Nantes cercare di ridurre il distacco di 15 punti dal PSG, leader della classifica. Il PSG, sotto la guida di Luis Enrique, cerca di mantenere la sua posizione dominante in campionato, mentre il Nantes, guidato da Jocelyn Gourvennec, spera di ottenere un risultato positivo per rafforzare la sua posizione in classifica.

PSG-Nantes, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il PSG favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.20 su snai e 1.2 5su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 6.75 mentre una vittoria del Nantes (segno 2) si trova anche a 11.00 Ecco la comparazione quote di PSG e Nantes dei bookmakers:

Snai : PSG (1): 1.20 Pareggio (X): 6.75 Nantes (2) : 11.00

: Gol Gol : PSG (1): 1.23 Pareggio (X): 6.70 Nantes (2): 11..10

: SportBet : PSG (1): 1.25 Pareggio (X): 6.70 Nantes (2): 11.00

Momento Nantes

Il Nantes sta vivendo una stagione di alti e bassi, attualmente situandosi al nono posto in classifica. Hanno ottenuto una vittoria importante contro l’OGC Nice, ma hanno anche subito alcune sconfitte recenti. Il tecnico Gourvennec sta affrontando pressioni crescenti e spera di ottenere un risultato positivo contro il PSG. La squadra sarà senza Quentin Merlin, che è in dubbio a causa di un problema all’inguine, e Ignatius Ganago, che si sta riprendendo da un infortunio al legamento crociato.

Momento Paris Saint-Germain Il PSG continua a mostrare una forma impressionante, sia in campionato che in Champions League. Tuttavia, dovranno fare a meno di Gianluigi Donnarumma, squalificato, e di altri portieri di riserva come Keylor Navas e Sergio Rico. Il giovane Arnau Tenas farà la sua seconda apparizione dopo aver sostituito Donnarumma nell’ultima partita. Anche Fabian Ruiz è in dubbio a causa di un infortunio. Nonostante queste sfide, il PSG ha mostrato una solida forma di squadra e continuerà a fare affidamento sulle stelle come Kylian Mbappe e Ousmane Dembele. PSG-Nantes, consigli e Analisi Finale

La partita tra Nantes e PSG si preannuncia come un duello tattico interessante. Mentre il PSG ha dimostrato la sua forza offensiva, il Nantes ha mostrato capacità di resilienza. Data la profondità e la qualità del PSG, sono favoriti per la vittoria, ma il Nantes potrebbe sorprendere con una performance difensiva solida. Un possibile risultato plausibile potrebbe essere una vittoria del PSG per 2-1/3-1.