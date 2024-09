Psg-Rennes, probabili formazioni e dove vederla

Psg-Rennes, non c'è Donnarumma

Primi insieme a Monaco e Marsiglia, il PSG ha voglia di staccarsi dagli altri due club e continuare a scalare la vetta anche se non sarà facile contro il Rennes. La gara non sarà trasmessa in Italia.

Psg-Rennes, le probabili formazioni:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Beraldo; Lee Kang-in, Vitinha, Joao Neves; Kolo Muani, Doué, Barcola. Allenatore: Enrique.

Rennes (3-4-2-1): Mandanda; Hateboer, Wooh, Seidu; Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert; Blas, Gronbaek; Kalimuendo