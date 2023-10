PSV-Siviglia, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera andrà al via il secondo turno della fase a gironi della Champions League, e alle 21 si sfideranno PSV e Siviglia, in cui entrambe le squadre proveranno a trovare la prima vittoria in questa competizione, avendo il Siviglia pareggiato contro il Lens, a differenza degli olandesi che sono stati annichiliti da uno strepitoso Arsenal nel debutto.

Il PSV ha però in questo momento una squadra che dialoga meglio di quella di Mendilibar, e ne sono testimoni le classifiche delle competizioni dei rispettivi campionati, con i primi a punteggio pieno con 21 punti, mentre il Siviglia è fermo a 7 punti in altrettante partite.

PSV-Siviglia, probabili formazioni

Lens (4-3-3): Benítez; Teze, Bella-Kotchap, Boscagli, Van Aanholt; Tilman, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang. Allenatore: Peter Bosz

Siviglia (4-3-3): Dmitrović; Navas, Badé, Ramos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio. Allenatore: José Luis Mendilibar

PSV-Siviglia, dove vederla

Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport e su Infinity+.