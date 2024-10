Pulisic-Fonseca: lo scontro dopo l’uscita dal campo dell’americano

Fiorentina-Milan è stata un partita folle, caratterizzata da molti episodi arbitrali che faranno discutere e non poco, durante questa sosta per le nazionali. Oltre a questi episodi di campo, saranno oggetto di discussione anche le parole di Pulisic rivolte a mister Fonseca ,apparso visibilmente contrariato dopo la sostituzione; una scelta criticata anche da opinionisti e tifosi in quanto l’ex Chelsea e Dortmund sembra essere l’uomo in più per i Rossoneri in questo inizio di stagione.

Pulisic tuona dopo la sostituzione

Secondo il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ sembra che l’Americano si rivolga al mister dei Rossoneri con ‘Perché, Perché?!’. Il tecnico Rossonero, spiegherà poi al termine della partita che la sostituzione di Pulisic è stata una scelta conservativa, in quanto il giocatore in settimana aveva sentito un leggero fastidio al flessore e di conseguenza non voleva rischiare di perderlo per un periodo di tempo lungo.