Fantacalcio – Ecco la formazione da schierare nella nona giornata

Tutto pronto per la nona giornata: ecco i consigli per scegliere la vostra formazione per il Fantacalcio

Torna il campionato: chi scegliere per una formazione da Fantacalcio

Senza soluzione di continuità: appena archiviato il triplice turno europeo, complessivamente positivo per le nostre formazioni (bocciata solo la Juventus perché il Bologna non poteva fare di più), si torna subito al campionato con una giornata racchiusa in tre tappe per lasciare poi il posto al primo turno infrasettimanale della stagione!

Vediamo ruolo per ruolo chi schierare per pescare più bonus possibili, cercando anche tra i nomi meno scontati.

PORTIERE – In porta potremmo schierare MERET che torna in campo dall’inizio dopo l’infortunio; il Lecce non dovrebbe rappresentare un ostacolo troppo pesante da superare. Altri nomi: PROVEDEL e SUZUKI.

DIFENSORI – Una coppia di laterali formata da BELLANOVA e TAVARES sarebbe il sogno di molti allenatori, e allora perché non provare a schierarli? L’atalantino tra l’altro è ancora a secco a livello di bonus e quindi potrebbe finalmente sbloccarsi, mentre il portoghese finora non ha quasi mai fallito un colpo… Un altro elemento da non trascurare potrebbe essere l’udinese BIJOL, spesso positivo nel rendimento e potenzialmente pericoloso sui calci piazzati. Tra i laterali finora più positivi (tre assist) non dimenticheremmo LAZARO.

CENTROCAMPISTI – Dopo un inizio sfavillante ha accusato un po’ il colpo, ma il rumeno MAN ha sempre il colpo in canna e stavolta potrebbe tornare a fare centro. Il Venezia potrebbe invece rappresentare l’occasione buona per far sbloccare PESSINA, soprattutto ora che il Monza ha incamerato la prima vittoria e può giocarsela con meno affanni. Dall’altra parte del campo occhio ad ORISTANIO che sta salendo di condizione partita dopo partita. Sempre positivo e già con qualche bonus nel carniere: EDERSON ha ricominciato a far pesare le sue qualità e crediamo sia il caso di puntarci ancora con decisione. FRATTESI è l’asso nella manica di Inzaghi; uno dei pochi in grado di entrare in partita senza alcun problema anche a gara in corso; il forfait di Calhanoglu dovrebbe aprirgli le porte del campo dal primo minuto ed allora noi proveremmo ad inserirlo nella speranza che mantenga, anche dall’inizio, le sue caratteristiche. Dopo un inizio in sordina si sta progressivamente riprendendo ma è ancora alla ricerca del suo primo bonus; che sia per LOVRIC la volta buona?

ATTACCANTI – Il Lecce è reduce da un cappotto pesante, lui viene da una domenica senza gol; LUKAKU è da schierare senza se e senza ma. In coppa si è riposato per gran parte del tempo e finora ha segnato tutti i suoi tre gol in campionato all’Olimpico, se poi consideriamo i problemi attuali del Genoa è chiaro come CASTELLANOS possa essere una scelta azzeccata. L’assenza forzata di Zapata gli lascerà più spazio; tra lui e Sanabria (non al meglio) stavolta optiamo per CHE ADAMS. Forse gode di poco credito ma in molti ad inizio stagione lo hanno acquistato come attaccante di complemento per il suo basso costo; Sebastiano ESPOSITO però si sta rivelando un ottimo terminale offensivo e cercherà di proseguire nel suo trend positivo che lo ha visto siglare 2 reti nelle ultime 4 giornate. Nome a sorpresa: KOUAME. Non è mai stato un goleador ma l’infortunio di Gudmundsson potrebbe regalargli una nuova chance contro una Roma solida ma non particolarmente brillante.