Questa sera alle 21.30 appuntamento con SportPaper TV

Nuovo appuntamento con SportPaper TV, questa sera alle 21.30 nuova puntata del format condotto da Roberta Pedrelli. Si parlerà di corsa scudetto, della sessione di calciomercato appena conclusa e di… Roma-Cagliari, gara che chiude la giornata di campionato. Una puntata da non perdere sul canale 14 del digitale terrestre di RadioRoma Television o in streaming su www.sportpaper.tv, in studio il direttore di SportPaper Daniele Amore, Giampiero Giuffrè, Claudio De Francesco ed Ovidio Martucci. In collegamento l’ex calciatore dell’Inter Dalmat e l’inviato di SportPaper Samuel Tafesse.