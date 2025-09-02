Questa sera torna Sport Paper TV | In diretta su T9

Torna Sport Paper TV, alle 22.00 su T9
Al via la terza stagione di Sport Paper TV, questa sera nuova puntata del format targato Komunicare Editore. Dalle ore 22.00 sul canale 17 di T9 (nel Lazio) e in streaming su www.sportpaper.tv. Tutto il calcio in 90′ + VAR… in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti.
In studio il direttore di Sport Paper Daniele Amore, Massimiliano Cacciotti, l’agente Fifa Adriano Tommasi ed i giornalisti Flavio Maria Tassotti e Giampiero Giuffrè. Una puntata come sempre da non perdere, parleremo del calciomercato appena terminato e ovviamente della nuova Nazionale di Rino Gattuso.