Rabiot non convince i tifosi dopo l’ennesimo passaggio sbagliato

Possiamo dire ormai con certezza che il centrocampista francese, Adrien Rabiot, è uno dei pilastri della Juventus targata Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese si è affidato a lui per guidare il centrocampo dal primo minuto contro il Chelsea, gara valida per la seconda giornata di andata di Champions League. La partita, alla fine, è stata vinta dalla squadra bianconera grazie al gol di Chiesa, fenomeno della squadra, ma la scelta del mister di schierare dall’inizio il francese, non è piaciuta a molti. Infatti i supporters della squadra torinese non hanno perso tempo per criticare il giocatore, ritenuto da molti non adatto ad indossare la casacca juventina.

Ecco quindi che un minuto in particolare ha scatenato i tifosi e non solo. Siamo al quindicesimo e Rabiot si trova in contropiede e avanti a lui c’è Bernardeschi pronto al tu per tu con il portiere. Peccato, però, che il francese dà una pallaccia all’attaccante campione d’Europa, sprecando una importante occasione da gol.

Lo stesso Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e nazionale, commenta così, negli studi di Sky Sport, la prestazione offerta da Adrien Rabiot in Juventus-Chelsea di ieri sera in Champions League: “Mi fa incavolare Rabiot, si dimentica l’importanza di alcune cose. Io ho tirato una parolaccia quando ha sbagliato quel passaggio (ndr. il passaggio sbagliato a Bernardeschi)”.

Adrien Rabiot, un ingranaggio normale in una macchina da guerra

Nel match vinto contro la squadra londinese, il centrocampista è stato l’ingranaggio normale di un meccanismo ad alta velocità, capace di non piegarsi contro la forza e il possesso del “nemico”. Non a caso nelle pagelle degli opinionisti per lui c’è il voto più basso. Certamente c’è da fare qualche riflessione su quanto possa essere importante per il gioco di Allegri e quanto da Juve, visto le prestazioni molto discontinue e le costanti critiche dei tifosi.