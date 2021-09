Mal di pancia Donnarumma: l’eroe di Wembley non è felice a Parigi. Raiola ha un piano per portarlo alla Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Gigio Donnarumma sta diventando un caso, anzi sta diventando il caso della stagione calcistica 2021/2022. Il portiere azzurro non è felice al PSG, dove Mauricio Pochettino gli ha preferito più volte Keylor Navas. Per il mister argentino è importante avere due numeri 1 di spessore, così da poter assicurare sempre un estremo difensore di valore in tutte le competizioni.

Arrivato dal Milan a parametro zero, il 22enne di Castellammare di Stabia ha preso parte solo a 2 delle 9 apparizioni a disposizione. Un bottino magro per un portiere che, solo due mesi fa, ha condotto a suon di parate decisive gli azzurri di Roberto Mancini alla vittoria di Euro 2020. Infatti Gigio ha difeso i pali dei parigini solo contro Clermont e Lione, non proprio quello che si era prefissato prima di approdare in Francia.

DONNARUMMA – JUVENTUS? Ci pensa Mino

Secondo quanto riportano il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, Donnarumma è altamente insoddisfatto della situazione che si è creata a Parigi. Proprio per questo il suo procuratore, Mino Raiola, si sta guardando intorno per trovare una sistemazione ad hoc per il suo assistito. Una delle mete gradite potrebbe essere la Juventus che, dopo un avvio di stagione disastroso di Szczesny, sta cercando il profilo giusto per rimpiazzare il numero uno polacco. Il 31 enne nativo di Varsavia ha un ricco contratto da 7 milioni di euro e prima di fare qualsiasi offerta per Donnarumma la Juventus dovrebbe trovare una sistemazione all’ex estremo difensore di Roma e Arsenal.

Il matrimonio tra Gigio Donnarumma e il PSG si è dunque già incrinato dopo soli 3 mesi e 9 uscite stagionali. Raiola studia la soluzione. La Juventus lo ha messo nel mirino per assicurarsi uno dei più forti portieri al mondo.