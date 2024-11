Ranieri: “I big devono avere personalità, sono positivo. Dybala? Ho voluto rischiarlo nel finale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato della sconfitta contro il Napoli e in vista dei prossimi impegni contro Tottenham e Atalanta.

Ranieri: “Errori da analizzare ma…”

Queste le sue parole:

La partita?

“Se andiamo indietro, abbiamo dei problemi e abbiamo giocato contro una squadra che lotta per lo scudetto, quindi sono contento. Abbiamo fatto degli errori che andremo ad analizzare, ma la voglia di rialzarsi c’è stata: sono positivo”

I cambi all’intervallo?

“Volevamo tenere più palla e così è stato, abbiamo provato a bloccare le diagonali. Spesso Lukaku era solo oppure contro due di noi, ho cercato di quadrare dietro per poi affondare”.

Dybala?

“L’ho rischiato per giocarmi il tutto per tutto nel finale. Avevo paura, ma lui non sentiva dolore da ieri. Già in settimana dovrebbe essere al 100% e vedremo per il Tottenham”.

I big dello spogliatoio?

“Devono avere personalità per aiutare se stessi e gli altri. Ho trovato una squadra chiusa, ho cercato di dare loro serenità e gioia di giocare, infatti nel secondo tempo abbiamo fatto girare più palla. Non abbiamo concesso troppe occasioni al Napoli, ne abbiamo avute pure noi. Dai, dobbiamo saper reagire”.