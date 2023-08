Ranieri svela: “Il Cagliari sarà il mio ultimo club”

“Ho deciso che il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò”. E poi ancora: “Farei un’eccezione soltanto per un nazionale intrigante, e preciso che non mi sto candidando alla panchina azzurra. Sì, smetterò a Cagliari, ma non so quando”.

Sono queste le parole di Claudio Ranieri, attuale allenatore del Cagliari, intervistato da Repubblica. Il tecnico ha svelato come questa potrebbe essere la sua ultima panchina. “Scherzi a parte – continua l’allenatore romano -, questo è il posto giusto per smettere, mi sento di chiudere finalmente un cerchio. Qui è cominciata la mia carriera, perché quando il Cagliari mi chiamò puntando su un giovane senza esperienza, 35 anni fa, era la scommessa della mia vita. Potevo bruciarmi, all’epoca neanche sapevo se avrei fatto l’allenatore. Cominciammo con l’idea di provare a tornare in B nel giro di un paio di d’anni, invece in quei due anni passammo dalla C alla A. Da allora ho Cagliari dentro”.