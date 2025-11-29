L’ultimo turno europeo ha visto le italiane conquistare bene cinque vittorie su sette, dove solo Inter e Fiorentina hanno trovato la sconfitta. Tutto questo ha aiutato tanto il ranking Uefa dell’Italia. La rincorsa alla quinta squadra per la prossima Champions League è importante.

Ranking Uefa, Italia al terzo posto

Al momento l’Italia è al terzo posto con 9.571 punti, molto vicini alla Germania che occupa il secondo e ultimo posto valido per aumentare la presenza nell’edizione 2026-2027 della massima competizione continentale per club. Davanti a tutti c’è l’Inghilterra con 10.944 punti raccolti dalle sue nove squadre impegnate tra Champions, Europa e Conference League.

La classifica al completo