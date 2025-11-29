L’ultimo turno europeo ha visto le italiane conquistare bene cinque vittorie su sette, dove solo Inter e Fiorentina hanno trovato la sconfitta. Tutto questo ha aiutato tanto il ranking Uefa dell’Italia. La rincorsa alla quinta squadra per la prossima Champions League è importante.
Ranking Uefa, Italia al terzo posto
Al momento l’Italia è al terzo posto con 9.571 punti, molto vicini alla Germania che occupa il secondo e ultimo posto valido per aumentare la presenza nell’edizione 2026-2027 della massima competizione continentale per club. Davanti a tutti c’è l’Inghilterra con 10.944 punti raccolti dalle sue nove squadre impegnate tra Champions, Europa e Conference League.
La classifica al completo
1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857
3. Italia (7 su 7) 9.571
4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250
6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100